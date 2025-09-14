Украинские дроны, пожар и сход вагонов: что происходит в Ленобласти

По словам Дрозденко, в районе Киришей уничтожено три беспилотника ВСУ.
В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. В Киришском районе был уничтожен дрон ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Позже стало известно, что в этом же районе сбито три беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
Кроме того, в аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты. Были задержаны и отменены несколько рейсов. Также жителей Ленобласти предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
Также в данный момент в Лужском районе работают правоохранительные органы. Там с рельсов сошли три вагона. Рассматривается версия о возможной диверсии. Подробнее о ситуации в регионе на данный момент — в материале URA.RU.
Опасность БПЛА.
Власти Ленинградской области предупредили жителей региона о возможных перебоях в работе мобильного интернета из-за угрозы беспилотников. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Внимание! В регионе объявлена опасность БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — сообщил Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале.
Сбитый дрон.
Обломки БПЛА стали причиной пожара на НПЗФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
После Дрозденко написал, что в Киришском районе региона был сбит украинский БПЛА. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Возгорание на НПЗ.
Позже губернатор Ленобласти подтвердил, что в Киришском районе уничтожено три беспилотника ВСУ. Обломки одного из них упали на территорию НПЗ. В результате этого произошло возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожар был оперативно потушен.
Ограничения в Пулково.
Введенные ограничения в Пулково необходимы для безопасности пассажиров и полетовФото: Роман Наумов © URA.RU.
В питерской воздушной гавани были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково. Информацию об ограничениях также подтвердил и представитель Росавиации Артем Кореняко. Пассажиров предупредили, что в связи с этим возможны корректировки в расписании.
Людям напомнили о том, что необходимо следить за актуальной информацией на онлайн-табло авиагавани. Также для получения сведений можно пользоваться ботом @OfficialPulkovoBot в Telegram. Для пассажиров, находящихся в здании аэропорта, также работают звуковые объявления. Можно обратиться и самостоятельно, позвонив по номерам +7 (812) 324−30−00; +7 (812) 337−34−44.
Какие рейсы задерживают и отменены.
На момент публикации материала на прилет отменены два рейса:
FV 6112 Нижневартовск. Рейс авиакомпании «Россия» A319;
W5 1104 Тегеран (IKA). Рейс авиакомпании Mahan Airlines A343.
На вылет отменены четыре рейса:
FV 6111 Нижневартовск. Рейс авиакомпании «Россия» A319;
TK 406 Стамбул (IST). Рейс авиакомпании Turkish AirlinesA333;
FV 6806, SU 6806 Москва (SVO). Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» SU95;
FV 6168, SU 6168 Москва (SVO). Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» SU95.
Задержаны — семь:
TK 3027A Анталья. Авиакомпании Turkish Airlines A321;
A9 786 Тбилиси. Авиакомпании Georgian Airways B737;
U6 547 Сочи. Авиакомпании «Уральские Авиалинии» A320;
FV 6449, SU 6449 Тюмень. Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» A319;
FV 6133, SU 6133 Грозный. Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» A319;
FV 6563, SU 6563Сочи. Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» A320;
N4 283 Калининград. Авиакомпания Nordwind Airlines B738.
Сход с рельсов вагонов.
В Лужском районе с рельсов сошли три вагона порожнего товарного состава. Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мишинская. На месте работают правоохранительные органы.
«Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.
Он также сообщил, что на участке между Сиверской и Лугой отменено движение электричек. Кроме того, глава Ленобласти добавил, что ожидаются вероятные задержки в расписании грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.