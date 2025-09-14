Украинские дроны, пожар и сход вагонов: что происходит в Ленобласти

В питерской воздушной гавани были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково. Информацию об ограничениях также подтвердил и представитель Росавиации Артем Кореняко. Пассажиров предупредили, что в связи с этим возможны корректировки в расписании.