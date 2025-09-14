Ричмонд
Украинские дроны, пожар и сход вагонов: что происходит в Ленобласти

В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. В Киришском районе был уничтожен дрон ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Позже стало известно, что в этом же районе сбито три беспилотника. Из-за упавших обломков произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

По словам Дрозденко, в районе Киришей уничтожено три беспилотника ВСУ.

Кроме того, в аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты. Были задержаны и отменены несколько рейсов. Также жителей Ленобласти предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

Также в данный момент в Лужском районе работают правоохранительные органы. Там с рельсов сошли три вагона. Рассматривается версия о возможной диверсии. Подробнее о ситуации в регионе на данный момент — в материале URA.RU.

Опасность БПЛА.

Власти Ленинградской области предупредили жителей региона о возможных перебоях в работе мобильного интернета из-за угрозы беспилотников. Соответствующее сообщение опубликовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Внимание! В регионе объявлена опасность БПЛА. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — сообщил Александр Дрозденко в своем официальном telegram-канале.

Сбитый дрон.

Обломки БПЛА стали причиной пожара на НПЗФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

После Дрозденко написал, что в Киришском районе региона был сбит украинский БПЛА. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Возгорание на НПЗ.

Позже губернатор Ленобласти подтвердил, что в Киришском районе уничтожено три беспилотника ВСУ. Обломки одного из них упали на территорию НПЗ. В результате этого произошло возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожар был оперативно потушен.

Ограничения в Пулково.

Введенные ограничения в Пулково необходимы для безопасности пассажиров и полетовФото: Роман Наумов © URA.RU.

В питерской воздушной гавани были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково. Информацию об ограничениях также подтвердил и представитель Росавиации Артем Кореняко. Пассажиров предупредили, что в связи с этим возможны корректировки в расписании.

Людям напомнили о том, что необходимо следить за актуальной информацией на онлайн-табло авиагавани. Также для получения сведений можно пользоваться ботом @OfficialPulkovoBot в Telegram. Для пассажиров, находящихся в здании аэропорта, также работают звуковые объявления. Можно обратиться и самостоятельно, позвонив по номерам +7 (812) 324−30−00; +7 (812) 337−34−44.

Какие рейсы задерживают и отменены.

На момент публикации материала на прилет отменены два рейса:

FV 6112 Нижневартовск. Рейс авиакомпании «Россия» A319;

W5 1104 Тегеран (IKA). Рейс авиакомпании Mahan Airlines A343.

На вылет отменены четыре рейса:

FV 6111 Нижневартовск. Рейс авиакомпании «Россия» A319;

TK 406 Стамбул (IST). Рейс авиакомпании Turkish AirlinesA333;

FV 6806, SU 6806 Москва (SVO). Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» SU95;

FV 6168, SU 6168 Москва (SVO). Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» SU95.

Задержаны — семь:

TK 3027A Анталья. Авиакомпании Turkish Airlines A321;

A9 786 Тбилиси. Авиакомпании Georgian Airways B737;

U6 547 Сочи. Авиакомпании «Уральские Авиалинии» A320;

FV 6449, SU 6449 Тюмень. Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» A319;

FV 6133, SU 6133 Грозный. Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» A319;

FV 6563, SU 6563Сочи. Авиакомпании «Россия», «Аэрофлот» A320;

N4 283 Калининград. Авиакомпания Nordwind Airlines B738.

Сход с рельсов вагонов.

В Лужском районе с рельсов сошли три вагона порожнего товарного состава. Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мишинская. На месте работают правоохранительные органы.

«Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.

Он также сообщил, что на участке между Сиверской и Лугой отменено движение электричек. Кроме того, глава Ленобласти добавил, что ожидаются вероятные задержки в расписании грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

