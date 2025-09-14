Три вагона поезда сошли с рельсов в Ленобласти

Проверяется факт диверсии, заявил Дрозденко.
В Лужском районе Ленобласти произошел сход с рельсов трех вагонов товарного состава. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.
«На перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия оперативно работают сотрудники правоохранительных органов и специальные подразделения.
Следователи не исключают версию умышленных действий и проверяют возможность диверсии. В связи с этим на месте инцидента работают саперы для обследования территории на предмет наличия опасных предметов.
Было объявлено о временной отмене пригородных электропоездов на участке Сиверская — Луга. Также отмечается, что возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, следующих через данный участок.