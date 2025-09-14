В Ленобласти потушили пожар на заводе КИНЕФ, вызванный падением сбитого БПЛА

Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории завода КИНЕФ (Киришнефтеоргсинтез), которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
Ранее губернатор сообщал об одном сбитом беспилотнике в Киришском районе. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.
