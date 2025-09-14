Ричмонд
В Ленобласти потушили пожар на заводе КИНЕФ, вызванный падением сбитого БПЛА

В районе города Кириши Ленинградской области силами ПВО уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории завода КИНЕФ (Киришнефтеоргсинтез), которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Ранее губернатор сообщал об одном сбитом беспилотнике в Киришском районе. В петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на приём и отправку воздушных судов.

