На Западе раскрыли детали важной встречи между Трампом и Си Цзиньпином

Между Трампом и Си пока нет достаточного понимания, пишет FT.
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином может состояться в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но вероятно пройдет в менее публичном формате. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — говорится в материале газеты. Там добавили, что позиции сторон остаются жесткими: китайская сторона, согласно источникам, не намерена предлагать «подарки» для организации визита Трампа в Пекин, в то время как американские представители настаивают на первоочередном решении вопроса с трафиком наркотических средств.
Отмечается, что даже возможность визита госсекретаря США Марко Рубио для подготовки саммита может быть сорвана в случае любых «резких шагов» против Китая. В материале подчеркивается, что, несмотря на недавние контакты на уровне министров обороны и иностранных дел, стороны пока не приблизились к компромиссу по фундаментальным противоречиям.