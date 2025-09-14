Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли детали важной встречи между Трампом и Си Цзиньпином

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином может состояться в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но вероятно пройдет в менее публичном формате. Об этом сообщает газета Financial Times.

Между Трампом и Си пока нет достаточного понимания, пишет FT.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином может состояться в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но вероятно пройдет в менее публичном формате. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — говорится в материале газеты. Там добавили, что позиции сторон остаются жесткими: китайская сторона, согласно источникам, не намерена предлагать «подарки» для организации визита Трампа в Пекин, в то время как американские представители настаивают на первоочередном решении вопроса с трафиком наркотических средств.

Отмечается, что даже возможность визита госсекретаря США Марко Рубио для подготовки саммита может быть сорвана в случае любых «резких шагов» против Китая. В материале подчеркивается, что, несмотря на недавние контакты на уровне министров обороны и иностранных дел, стороны пока не приблизились к компромиссу по фундаментальным противоречиям.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше