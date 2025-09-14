На Западе раскрыли детали важной встречи между Трампом и Си Цзиньпином

«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС», — говорится в материале газеты. Там добавили, что позиции сторон остаются жесткими: китайская сторона, согласно источникам, не намерена предлагать «подарки» для организации визита Трампа в Пекин, в то время как американские представители настаивают на первоочередном решении вопроса с трафиком наркотических средств.