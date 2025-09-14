В Ленобласти из-за возможной диверсии сошли с рельсов три вагона пустого состава

Ранее в Орловской области при проведении обследования железнодорожного полотна произошёл подрыв взрывного устройства. В результате погибли два человека, ещё один получил ранения. Они оказались сотрудниками Росгвардии. В связи с комплексом оперативных действий, проводимых на участке железнодорожного перегона между станциями Малоархангельск и Глазуновка, было приостановлено движение нескольких дальних пассажирских поездов.