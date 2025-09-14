Зажало в машине: два человека погибли в ДТП возле Уссурийска

Авто столкнулись лоб в лоб. Оба транспортных средства оказались сильно деформированы. Из-за этого одну пассажирку зажало в машине. Чтобы вызволить женщину из железных тисков, спасатели использовали гидравлическое устройство. Потом ее сразу передали медикам.