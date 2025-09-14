Зажало в машине: два человека погибли в ДТП возле Уссурийска

Вчера вечером на 22 километре трассы Уссурийск — Пограничный столкнулись два легковых авто. Для спасения пассажира пришлось привлекать специальное оборудование, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Авто столкнулись лоб в лоб. Оба транспортных средства оказались сильно деформированы. Из-за этого одну пассажирку зажало в машине. Чтобы вызволить женщину из железных тисков, спасатели использовали гидравлическое устройство. Потом ее сразу передали медикам.
В результате ДТП погибли два человека — все они находились в одной машине. Еще двое сильно пострадали.