Мужчина погиб, пытаясь спасти жену и внука в открытом море на Байкале

Трагический инцидент произошел на Байкале в Ольхонском районе, где лодку с 55-летней женщиной и ее двухлетним внуком унесло в открытое море. По данным «Комсомольской правды», происшествие случилось 11 сентября в местности Хала на острове Ольхон.
По словам пострадавшей, ее муж отошел на берег, чтобы отогнать стадо коров. В это время сильный порыв ветра сорвал лодку с якоря и начал относить ее все дальше от берега. Мужчина бросился в холодную воду, пытаясь нагнать судно, но утонул на глазах у жены. Тело мужчины было обнаружено водолазами в 300 метрах от берега на глубине четырех метров.
Дрейфующую лодку с бабушкой и внуком нашли в четырех километрах от берега. Спасатели и полиция смогли их вернуть, передает KP.ru.
12 сентября прогулочный катер с людьми, отмечавшими день рождения, перевернуло в Татарстане. Местные жители отмечали праздник на двух прогулочных лодках в Зеленодольском районе. Судна шли рядом друг с другом, и в один момент волна от одной лодки опрокинула другую. В результате семь человек оказались в воде — три человека утонули, остальным удалось доплыть до другого судна.