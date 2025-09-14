Мужчина погиб, пытаясь спасти жену и внука в открытом море на Байкале

По словам пострадавшей, ее муж отошел на берег, чтобы отогнать стадо коров. В это время сильный порыв ветра сорвал лодку с якоря и начал относить ее все дальше от берега. Мужчина бросился в холодную воду, пытаясь нагнать судно, но утонул на глазах у жены. Тело мужчины было обнаружено водолазами в 300 метрах от берега на глубине четырех метров.