OE24: Задержанный на Украине оператор ORF сбежал от комиссии ТЦК

По его словам, оператор и его жена просто сели в автомобиль и покинули здание. Ночь провели в лесу в машине. Позднее к ним присоединился адвокат, который отвёз их в Киев.
Напомним, украинские военкомы задержали и отправили в ТЦК оператора австрийского телеканала ORF Андрея Непоседова. 53-летний сотрудник направлялся в Тернопольскую область на съёмки материала корреспондента Кристиана Вершютца. По дороге Непоседова остановили полицейские, а присутствовавший на месте сотрудник ТЦК потребовал предъявить документы и велел пройти с ним. Оператор был задержан и отправлен в ТЦК.