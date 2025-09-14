Зафиксирована подозрительная активность военных самолетов США

В материале уточняется, что переброска новейшей авиатехники происходит на фоне визита главы Пентагона Пита Хегсета в регион и общего усиления военного присутствия США в Карибском бассейне. Официальным предлогом для этих действий Вашингтон называет борьбу с наркотрафиком, однако аналитики связывают их с обострением отношений с Венесуэлой.