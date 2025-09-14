Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти сошли с рельсов 3 вагона из-за возможной диверсии

В Ленинградской области с рельсов сошли три вагона товарного состава.

В Ленинградской области с рельсов сошли три вагона товарного состава. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что вагоны были порожние. И добавил, что инцидент мог произойти из-за возможной диверсии.

«В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии», — написал Дрозденко.

Он также сообщил, что на месте схода вагонов работают саперы. Пригородные поезда на участке «Сиверская — Луга» были отменены. Власти не исключают задержки грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

Ранее «МК» писал, что был сбит один беспилотный летательный аппарат над Киришским районом Ленинградской области.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.