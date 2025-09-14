В Ленобласти сошли с рельсов 3 вагона из-за возможной диверсии

В Ленинградской области с рельсов сошли три вагона товарного состава. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что вагоны были порожние. И добавил, что инцидент мог произойти из-за возможной диверсии.
«В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии», — написал Дрозденко.
Он также сообщил, что на месте схода вагонов работают саперы. Пригородные поезда на участке «Сиверская — Луга» были отменены. Власти не исключают задержки грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
