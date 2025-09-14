Ричмонд
В Ленинградской области сошли с рельсов три вагона товарного состава

Под Петербургом три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов.

Источник: Комсомольская правда

Ленинградской области произошёл сход с рельсов трёх вагонов незагруженного товарного поезда. Следственные органы проверят версию о возможной диверсии. Об этом сообщил губернатора региона Александра Дрозденко.

«В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов 3 вагона порожнего товарного состава. Следователи проверят версию диверсии», — написал он в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, к ликвидации последствий привлечены саперы. Движение пригородных поездов на перегоне Сиверская — Луга приостановлено, а грузовые и пассажирские поезда дальнего следования могут задерживаться.

Ранее на железнодорожных путях в приграничной зоне Орловской и Курской областей были обнаружены взрывные устройства. В результате их детонации двое росгвардейцев погибли, один человек находится в критическом состоянии.