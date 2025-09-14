Красноярскую пенсионерку уберегли от «британского» мошенника

В Красноярском крае сотрудники банка отговорили 75-летнюю женщину переводить свои сбережения «британскому» другу по переписке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
«Злоумышленник связался с женщиной через социальные сети, притворяясь британским военным врачом, пережившим потерю супруги. “Сказочный принц” увлек жертву историей о скорой встрече, счастливых днях впереди и светлом будущем вдвоем в России. Но неожиданно возникли трудности: “врач” заявил, что нуждается в помощи с покупкой авиабилетов, поскольку финансовые обстоятельства мешают ему решить этот вопрос самостоятельно», — рассказали в ведомстве.
Пенсионерка пыталась перевести ему 45 тысяч рублей, но вмешательство сотрудника банка помогло уберечь сбережения. Сейчас возбуждено дело о покушении на мошенничество.