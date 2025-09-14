Красноярскую пенсионерку уберегли от «британского» мошенника

«Злоумышленник связался с женщиной через социальные сети, притворяясь британским военным врачом, пережившим потерю супруги. “Сказочный принц” увлек жертву историей о скорой встрече, счастливых днях впереди и светлом будущем вдвоем в России. Но неожиданно возникли трудности: “врач” заявил, что нуждается в помощи с покупкой авиабилетов, поскольку финансовые обстоятельства мешают ему решить этот вопрос самостоятельно», — рассказали в ведомстве.