МВД: Telegram — главная площадка для вербовки детей в преступную деятельность

Telegram превратился в основную платформу для вербовки детей и подростков в преступную деятельность, в основном осуществляемую дистанционными мошенниками. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.
Согласно этим данным, в приложении Telegram существуют «секретные чаты», анонимные группы, где обсуждается «заработок», а также закрытые каналы, предлагающие вакансии «дропов» (лиц, на которых оформляются банковские карты для отмывания денег), «кладменов» (курьеров, закладывающих наркотики) и «симки» (приобретение SIM-карт). Также активно используются автоматизированные боты-вербовщики, рассылающие предложения о «работе» и даже сообщения через «чаты знакомств».
Помимо Telegram, в качестве опасных площадок для вербовки несовершеннолетних также упоминаются социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), форумы теневого интернета, игровые чаты и голосовые серверы, такие как Discord. Мошенники могут использовать и мессенджеры WhatsApp* и Signal, рассылая предложения о подработке как от имени знакомых, так и анонимно, передает ТАСС.
В российском сегменте интернета действуют тысячи украинских мошенников, которые вербуют россиян для диверсий или обманывают их через махинации. О том, как распознать мошенника с Украины, рассказала филолог Анастасия Миронова.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.