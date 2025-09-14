На правобережье Красноярска при пожаре погибла женщина

Так, ночью в Красноярске на улице Энергетиков загорелась квартира в трехэтажном доме. Восемь жителей эвакуировались самостоятельно, еще одного вывели при помощи спасустройства. На балконе пожарные обнаружили тело женщины. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.