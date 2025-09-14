Ричмонд
На правобережье Красноярска при пожаре погибла женщина

За сутки в Красноярском крае потушили 13 пожаров.

Источник: МЧС Красноярского края

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 13 пожаров, погиб один человек. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, ночью в Красноярске на улице Энергетиков загорелась квартира в трехэтажном доме. Восемь жителей эвакуировались самостоятельно, еще одного вывели при помощи спасустройства. На балконе пожарные обнаружили тело женщины. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

— На ликвидацию последствий ДТП сотрудники привлекались пять раз, — добавили в ведомстве.

Спасатели зарегистрировали одно происшествие на акваториях края: в Енисейском районе на Енисее обнаружили перевернутую лодку, на которой ранее мужчина отправился на рыбалку. Сейчас его ищут.