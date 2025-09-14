ВСУ атаковали Смоленскую область

«В течение ночи и утром силами ПВО уничтожено 12 дронов», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате воздушной атаки не пострадали объекты критической инфраструктуры и жители области. В настоящее время на местах возможного падения обломков работают специалисты для ликвидации последствий ночного налета.