К упавшим грузовым вагонам в Ленобласти направили помощь

Ранее стало известно, что инцидент случился в Лужском районе на перегоне Строганово — Мишинская. На месте продолжают работы правоохранительные органы. Следователи не исключают версию умышленных действий и проверяют возможность диверсии. В связи с этим на месте инцидента работают саперы для обследования территории на предмет наличия опасных предметов.