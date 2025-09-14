Из-за взрыва под Орлом наблюдаются задержки поездов

Ранее в Орловской области на железнодорожных путях были найдены взрывные устройства, часть из которых сдетонировала. В результате инцидента двое человек погибли, еще один получил ранения. В связи с произошедшим железнодорожное сообщение было приостановлено, несколько пассажирских поездов задержаны. Для эвакуации пассажиров была организована доставка автобусами. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов для перевозки пассажиров задержанных в Орловской области поездов.