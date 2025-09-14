К месту схода вагонов в Ленобласти отправлены два поезда

Два аварийно-восстановительных поезда направлены к месту происшествия в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что с рельсов сошёл тепловоз с 15-ю порожними цистернами. По его словам, жертв нет.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области с рельсов сошли три вагона товарного состава, инцидент мог произойти из-за возможной диверсии. Инцидент произошел на перегоне Строганово — Мшинская. Следователи проверяют версию диверсии, на месте схода вагонов также работают саперы. Пригородные поезда на участке «Сиверская — Луга» были отменены. Власти не исключают задержки грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.
Помимо этого, Дрозденко сообщил, что был сбит один беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над Киришским районом.
