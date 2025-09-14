Ричмонд
Два смертельных ДТП произошли в Усольском районе за один день

Мотоцикл и два автомобиля стали участниками аварий, в которых погибли водители.

Источник: ГАИ

Вчера днем, 13 сентября, в Усольском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли водители. Полиция выясняет обстоятельства аварий и причины их возникновения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Первое ДТП произошло между Мишелевкой и Хайтой. По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла «Урал» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Нива». В результате мужчина скончался в медицинском учреждении, его 40-летний пассажир госпитализирован. Водителю и пассажиру «Нивы» оказана необходимая медицинская помощь.

Второй инцидент произошёл на автодороге между деревнями Буреть и Кочерикова. 46-летний водитель автомобиля Honda Partner не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.

Ранее агентством сообщалось, что ДТП с участием легковушки и внедорожника произошло на пересечении улиц Седова и Ленина напротив 130-го квартала. Машины столкнулись на светофоре. Легковой автомобиль въехал во внедорожник.