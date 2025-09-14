Два смертельных ДТП произошли в Усольском районе за один день

Второй инцидент произошёл на автодороге между деревнями Буреть и Кочерикова. 46-летний водитель автомобиля Honda Partner не справился с рулевым управлением, съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.