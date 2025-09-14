Общение с работодателем может обернуться бедой: сибиряков предупреждают о новой схеме мошенничества

Инцидент начался с того, что сын заявителя обнаружил в интернете объявление о вакансии дальнобойщика за границей и передал отцу контакты предполагаемого представителя компании. Мошенница, действуя через мессенджер, последовательно запрашивала средства на различные цели: 75 тысяч рублей за подготовку документов, 150 тысяч за авиабилеты, 180 тысяч за визовое оформление, а затем потребовала около 400 тысяч в качестве «гарантийного взноса работодателю», который якобы должен был вернуться после первого месяца работы.