Общение с работодателем может обернуться бедой: сибиряков предупреждают о новой схеме мошенничества

Новый способ мошенничества появился в Иркутской области. Пострадавшим стал 58-летний сибиряк, переведший преступникам свыше двух миллионов рублей в рамках фиктивного трудоустройства сына водителем международных рейсов в одну из зарубежных стран. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Инцидент начался с того, что сын заявителя обнаружил в интернете объявление о вакансии дальнобойщика за границей и передал отцу контакты предполагаемого представителя компании. Мошенница, действуя через мессенджер, последовательно запрашивала средства на различные цели: 75 тысяч рублей за подготовку документов, 150 тысяч за авиабилеты, 180 тысяч за визовое оформление, а затем потребовала около 400 тысяч в качестве «гарантийного взноса работодателю», который якобы должен был вернуться после первого месяца работы.
— Эти суммы житель Иркутска перевел на указанный собеседницей счет. Однако девушка заявила, что деньги оказались «заморожены», для их возврата требуется лично посетить банк в иностранном государстве либо повторить платеж, — сообщили правоохранители.
Вскоре мужчина понял, что попал на удочку аферистов. Сейчас идет проверка и стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.