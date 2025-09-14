В Перми почтят память погибших при крушении «Боинга»

14 сентября в Перми пройдут мероприятия в память о погибших пассажиров и членов экипажа Боинг-737, упавшего 17 лет назад. Напомним, страшная авиакатастрофа произошла 14 сентября 2008 года. В 5.09 утра самолет, летевший рейсом Москва — Пермь, рухнул на железнодорожные пути на границе Свердловского и Индустриального районов, не долетев 11 километров до взлетно-посадочной полосы аэропорта «Большое Савино». На борту находилось 82 пассажира и 6 членов экипажа. Погибли все.