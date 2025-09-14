Раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области сотрудник Росгвардии умер

В Орловской области скончался третий сотрудник Росгвардии, пострадавший при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях. Губернатор Андрей Клычков в воскресенье, 14 сентября, сообщил, что семьи погибших бойцов получат помощь от региональных властей.
— К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов, — написал Клычков в своем Telegram-канале.
Ранее, 13 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии.
О самом взрыве стало известно вечером того же дня.