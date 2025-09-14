Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области сотрудник Росгвардии умер

В Орловской области скончался третий сотрудник Росгвардии, пострадавший при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях. Губернатор Андрей Клычков в воскресенье, 14 сентября, сообщил, что семьи погибших бойцов получат помощь от региональных властей.

В Орловской области скончался третий сотрудник Росгвардии, пострадавший при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях. Губернатор Андрей Клычков в воскресенье, 14 сентября, сообщил, что семьи погибших бойцов получат помощь от региональных властей.

— К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов, — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Ранее, 13 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии.

О самом взрыве стало известно вечером того же дня.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше