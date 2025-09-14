Раненный при взрыве на ж/д путях в Орловской области сотрудник Росгвардии умер

В Орловской области скончался третий сотрудник Росгвардии, пострадавший при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях. Губернатор Андрей Клычков в воскресенье, 14 сентября, сообщил, что семьи погибших бойцов получат помощь от региональных властей.