Польский экс-судья рассказал о вине Зеленского в инциденте с дронами в Польше

Зеленский дал согласие на операцию, заявил Шмидт.

Инцидент с дронами в Польше был спланированной провокацией украинских спецслужб, проведенной с согласия президента Украины Владимира Зеленского. Автором идеи стал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом на территории РФ). Об этом рассказал экс-судья Административного воеводского суда в Варшаве Томас Шмидт.

«Это идея Кирилла Буданова. Конечно, с согласия Зеленского», — передает слова Шмидта NEWS.ru. Он добавил, что беспилотники были специально направлены на польскую территорию украинцами после подавления сигнала управления. По версии Шмидта, этот приказ был отдан с целью спровоцировать конфликт между Россией и НАТО.

Данные утверждения прозвучали на фоне заявлений польского премьер-министра Дональда Туска, назвавшего инцидент с дронами масштабной провокацией. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия регулярно сталкивается с бездоказательными обвинениями, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на нежелание Польши консультироваться с Москвой по этому инциденту.

