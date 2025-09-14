Ричмонд
Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина подала иск к опеке

В октябре 2024 года женщина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе.

Источник: Аргументы и факты

Екатерина Бурнашкина, которая оставила своего ребенка в туалете аэропорта в Турции, подала иск против органов опеки, оспаривая их бездействие. Аналогичный иск подала ее мать, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.

По словам представителя, органы опеки отказываются встречаться с Бурнашкиной и ее матерью, «закрывая кабинет», хотя те хотят подать заявление на предварительную опеку. Защита утверждает, что у Екатерины и ее матери нет ограничений, препятствующих взаимодействию с ребенком.

Павлово-Посадский суд Подмосковья назначил на 23 сентября рассмотрение вопроса о лишении Екатерины родительских прав по существу. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Следственный отдел по городу Электросталь возбудил уголовное дело против Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденного (часть 3 статьи 30 и статья 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обратилась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, который взял дело под свой контроль. В свою очередь, Павлово-Посадский суд получил иск о лишении Екатерины родительских прав от приемной семьи ребенка.

В октябре 2024 года женщина родила девочку в туалете аэропорта в Турции и оставила ее там в унитазе. Через десять минут ребенка нашла уборщица. Екатерина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.