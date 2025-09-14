Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усольском районе два человека погибли в ДТП за сутки

13 сентября мотоциклист врезался во внедорожник.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 13 сентября на трассе между Мишелевкой и Хайта в Усольском районе врезались «лоб в лоб» мотоцикл «Урал» с внедорожником «Нива». Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, предварительно, 31-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения, что привело к катастрофе.

— В результате случившегося мужчина, управляющий мототранспортом, скончался в медицинском учреждении, его 40-летний пассажир госпитализирован. Водителю и пассажиру отечественного авто оказана медицинская помощь, — поделились дорожные полицейские.

В этот же день на автодороге между деревнями Буреть и Кочерикова 46-летний водитель автомобиля «Honda Partner» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина погиб на месте происхождения до прибытия медиков. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку.