В Усольском районе два человека погибли в ДТП за сутки

В этот же день на автодороге между деревнями Буреть и Кочерикова 46-летний водитель автомобиля «Honda Partner» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина погиб на месте происхождения до прибытия медиков. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку.