В Усольском районе два человека погибли в ДТП за сутки

Днем 13 сентября на трассе между Мишелевкой и Хайта в Усольском районе врезались «лоб в лоб» мотоцикл «Урал» с внедорожником «Нива». Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, предварительно, 31-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения, что привело к катастрофе.
— В результате случившегося мужчина, управляющий мототранспортом, скончался в медицинском учреждении, его 40-летний пассажир госпитализирован. Водителю и пассажиру отечественного авто оказана медицинская помощь, — поделились дорожные полицейские.
В этот же день на автодороге между деревнями Буреть и Кочерикова 46-летний водитель автомобиля «Honda Partner» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина погиб на месте происхождения до прибытия медиков. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку.