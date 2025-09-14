Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил работу

Ограничения необходимы для безопасности полетов.
В воздушной гавани Нижнего Новгорода введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт НИЖНИЙ НОВГОРОД (Стригино). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко. Сообщается, что ограничения введены в целях безопасности полетов и пассажиров.
Украинские БПЛА ранее ударили по территории Ленинградской области. Фрагменты одного из сбитых дронов стали причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В нескольких российских регионах был введен режим беспилотной опасности, а в некоторых аэропортах страны действовали ограничения на полеты. Подробнее об этом читайте в материале URA.RU.