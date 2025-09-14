Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков рассказал о раненых и разрушениях в Белгороде

Вследствие атак БПЛА на Белгород и его окрестности с 10 сентября погибли два человека, а 28 мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Из-за атак БПЛА повреждено 106 домов, заявил Гладков.

Вследствие атак БПЛА на Белгород и его окрестности с 10 сентября погибли два человека, а 28 мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также были повреждены 106 жилых помещений и 122 автомобиля.

В связи с сложной оперативной обстановкой было принято решение об эвакуации детей в санатории других регионов России. Сообщается, что уже вывезено более 600 детей, а всего за неделю планируется эвакуировать около 2,5 тысяч несовершеннолетних.

В настоящее время крупные торговые центры региона не работают из-за нестабильной обстановки и возможного продолжения атак. Местные власти призывают жителей сохранять бдительность и следить за информацией из официальных источников для получения оперативных данных о развитии ситуации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше