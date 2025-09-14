Гладков рассказал о раненых и разрушениях в Белгороде

Из-за атак БПЛА повреждено 106 домов, заявил Гладков.
Вследствие атак БПЛА на Белгород и его окрестности с 10 сентября погибли два человека, а 28 мирных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что также были повреждены 106 жилых помещений и 122 автомобиля.
В связи с сложной оперативной обстановкой было принято решение об эвакуации детей в санатории других регионов России. Сообщается, что уже вывезено более 600 детей, а всего за неделю планируется эвакуировать около 2,5 тысяч несовершеннолетних.
В настоящее время крупные торговые центры региона не работают из-за нестабильной обстановки и возможного продолжения атак. Местные власти призывают жителей сохранять бдительность и следить за информацией из официальных источников для получения оперативных данных о развитии ситуации.