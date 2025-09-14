«Лента.ру»: Самый жестокий криминальный авторитет РФ Емеля скрывается в Болгарии

Самый жестокий криминальный авторитет России Николай Емельянов, более известный как Емеля, по данным СМИ и следствия, уже много лет скрывается в Болгарии. Российские власти включили его в список особо опасных преступников: по версии следствия, его группировка причастна к убийствам 74 человек в Брянской, Смоленской и Калужской областях.
Как сообщается, Емеля создал в Брянске мощное преступное сообщество, которое контролировало автобизнес, ритуальные услуги, наркоторговлю и проституцию. Свое влияние он укрепил после убийства вора в законе Бориса Петрушина по кличке Барыга, а затем последовательно устранял конкурентов и недовольных, называя себя «ночным губернатором» Брянска.
По словам бывших оперативников, Емельянов отличался особой жестокостью и мстительностью, а его киллеры действовали как в регионе, так и за его пределами. Несмотря на многочисленные попытки привлечь его к ответственности, в 2000-х он сумел развалить главное дело против себя, когда был устранен ключевой свидетель обвинения.
Сегодня 63-летний криминальный авторитет живет под чужим именем, располагает фальшивыми документами и измененной внешностью. Источники утверждают, что он продолжает получать деньги из России и сохраняет влияние. Следователи считают, что в случае задержания Емелю ожидает пожизненный срок, однако вероятность его добровольной явки оценивают как крайне низкую, передает «Лента.ру».
Ранее Московский областной суд приговорил к 16 годам колонии криминального авторитета Виталия Тоакэ за занятие высшего положения в преступной иерархии.