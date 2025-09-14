«Лента.ру»: Самый жестокий криминальный авторитет РФ Емеля скрывается в Болгарии

По словам бывших оперативников, Емельянов отличался особой жестокостью и мстительностью, а его киллеры действовали как в регионе, так и за его пределами. Несмотря на многочисленные попытки привлечь его к ответственности, в 2000-х он сумел развалить главное дело против себя, когда был устранен ключевой свидетель обвинения.