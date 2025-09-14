Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль сбой движения поездов в Ленобласти

Прокуратура сообщила о возможных задержках поездов дальнего следования.

В Ленинградской области на участке железной дороги Сиверская — Луга произошло происшествие, из-за которого отменены пригородные электропоезда, отправлявшиеся с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга. Северо-Западная транспортная прокуратура взяла соблюдение прав пассажиров на свой контроль.

«14 сентября из-за происшествия на железной дороге в Ленинградской области на участке Сиверская — Луга отменены пригородные электропоезда с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга», — говорится в официальном telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. Также прокуратура предупреждает о возможных задержках грузовых и пассажирских поездов дальнего следования.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТри вагона поезда сошли с рельсов в Ленобласти.

Ранее сообщалось о сходе с рельс трех вагонов товарного поезда. Происшествие произошло в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверяют возможность диверсии.