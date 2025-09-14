Внук де Голля назвал главную ошибку Европы по отношению к России

Ранее Пьер де Голль, рассказал, что хочет переехать в Россию вместе с женой. Он отметил, что ему нравится российская политика, которая поддерживает традиционные ценности. Также он добавил, что его сын собирается учиться в Российском государственном социальном университете. Кроме этого, он подчеркнул, что между Россией и Францией есть сотрудничество в разных областях, например, в культуре, передает 360.ru.