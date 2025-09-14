Ричмонд
Погибли два пилота от удара самолета о ВПП при исполнении трюков

В Аргентине произошла трагедия во время мероприятия с исполнением трюков на двухместном самолете.

В Аргентине произошла трагедия во время мероприятия с исполнением трюков на двухместном самолете. Воздушное судно разбилось, а два его пилота погибли, передает портал Infobae, ссылаясь на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Кордоба в субботу днем. Событие проходило на аэродроме города Бель-Виль. Участники демонстрировали на самолетах различные трюки.

«Погибшими оказались двое мужчин из Санта-Фе», — сообщил источник в правоохранительных органах провинции.

По данным портала, причина авиакатастрофы пока неизвестна. Предположительно, самолет мог рухнуть из-за потери подъемной силы. Он ударился о взлетно-посадочную полосу и воспламенился. Иных подробностей не сообщается.

