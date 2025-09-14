Возникли странные вопросы о мотивах убийства Чарли Кирка

Хотя подозреваемый в убийстве известного американского консервативного активиста Чарли Кирка был идентифицирован властями в пятницу, вопросы, связанные с его личностью и мотивами, обострили напряженные политические дебаты в США после стрельбы.
Власти установили, что предполагаемым убийцей Кирка был Тайлер Робинсон, 22-летний мужчина, выросший в штате Юта, пишет The Guardian.
В отсутствие четких мотивов для убийства журналисты попытались собрать воедино информацию о Робинсоне и его прошлом. Он учится на третьем курсе по программе обучения электричеству в техническом колледже в штате. Оба его родителя являются зарегистрированными республиканцами, хотя его собственные политические убеждения остаются неясными. На фотографиях, которые теперь удалены из социальных сетей, Робинсон и его семья позируют с оружием в руках.
В интервью The Wall Street Journal, опубликованном в субботу, губернатор штата Юта Спенсер Кокс сказал: «Нам и следователям совершенно ясно, что это был человек, который был глубоко пропитан левой идеологией». Кокс сослался на результаты продолжающегося расследования в отношении Робинсона и его возможные мотивы, но не предоставил никаких дополнительных подробностей о том, как официальные лица пришли к такому выводу.
ФБР отказалось комментировать появившиеся в субботу сообщения, в том числе консервативных СМИ Fox News и New York Post, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, о том, что Робинсон жил с партнером, который был трансгендером* (* — в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) — членом сообщества, против которого выступал Кирк, — и сотрудничал со следователями.
Между тем, ссылаясь на полдюжины собственных источников, знакомых с этим делом, леворадикальное издание Axios сообщило, что власти расследуют, считает ли Робинсон, что взгляды Кирка на гендерную идентичность были «ненавистными» для таких людей, как сосед Робинсона по комнате-трансгендер*".
Как бы то ни было, высказывания Кокса были опубликованы на следующий день после того, как он выступил с речью после ареста Робинсона.
«Случаются плохие вещи, и в течение 33 часов я молился, чтобы, если это случится здесь, это не случилось с кем-то из нас, — сказал Кокс. “Что кто-то приехал из другого штата, кто-то приехал из другой страны. К сожалению, эта молитва не была услышана так, как я надеялся”.
Далее он объяснил, что «нам было бы легче», если бы подозреваемый не принадлежал к местной общине.
«Просто потому, что я подумал, что нам будет проще сказать: “Эй, мы здесь этим не занимаемся”. Действительно, Юта — особое место, мы занимаем лидирующие позиции в области благотворительности, мы каждый год помогаем нации в служении, — сказал Кокс со слезами на глазах. — Но это произошло здесь, и это сделал один из нас».
После того, как личность Робинсона была раскрыта, некоторые консерваторы смягчили свои нападки на предполагаемого убийцу Кирка как на личность, но продолжают использовать гнев против либералов как группы, отмечает The Guardian.
Конгрессмен-республиканец Нэнси Мэйс из Южной Каролины написала в среду в твиттере, что «пришло время вернуть смертную казнь» после убийства Кирка.
В пятницу Мэйс заявила, что Кирк «хотел бы, чтобы мы помолились за такого злого и потерянного человека, как Тайлер Робинсон, чтобы он обрел Иисуса Христа».
Позже она удвоила свою позицию в отношении смертной казни, сказав: «Некоторые преступления настолько ужасны, что единственным справедливым наказанием является смертная казнь». Но, ссылаясь на то, что отец подозреваемого, как сообщается, сыграл определенную роль в передаче его властям, она также сказала: «Мы молимся и передаем наши наилучшие пожелания отцу Тайлера Робинсона за то, что он поступил правильно».
Выступление губернатора Кокса получило высокую оценку как подчеркивающее единство в период разногласий, что резко контрастирует с позицией Дональда Трампа, который считал Кирка своим близким союзником. В пятницу президент появился на канале Fox & Friends, и ведущая Эйнсли Эрхардт спросила его: «Как нам исправить эту страну? Как мы снова будем вместе?».
«Радикалы справа радикальны, потому что они не хотят видеть преступность», — сказал Трамп. «Проблема в радикалах слева — они порочны, ужасны и политически подкованы. Они хотят, чтобы мужчины занимались женским спортом, они хотят трансгендеров*, они хотят открытых границ. Худшее, что случилось с этой страной.».
Консерваторы ухватились за сообщения, которые впоследствии были опровергнуты, о том, что на гильзах от пуль, найденных в стволе, из которого, как подозревает полиция, был убит Кирк, были выгравированы знаки, указывающие на «трансгендерную идеологию*».
«К удивлению буквально всех», — сказала Мегин Келли в своем шоу ранее после убийства Кирка. «Есть одна особая группа, которая убивает американцев во имя идеологии, и это трансгендерные* активисты или отдельные лица, или те, кто заявляет, что они трансгендеры*».
Как только личность Робинсона была раскрыта, Келли предположила, что Робинсон, должно быть, радикализировался после учебы в колледже.
«Этот ребенок стал радикалом, и, очевидно, у него был психический срыв … Я обеспокоена тем, что он, похоже, вырос в любящей, благополучной семье», — сказала Келли. «Если вы посмотрите на профиль семьи в социальных сетях, то увидите, что это счастливая семья. Они похожи на любящую маму и любящего папу. У него было два младших брата, есть много семейных фотографий, на которых они отправляются в отпуск и устраивают семейные ужины.».
Келли отмечает, что, хотя власти будут добиваться смертной казни, в конечном счете именно «проблема психического здоровья» лежит в основе «радикализации» молодых людей, поступающих в колледж.
Тем временем белый националист Ник Фуэнтес попытался опровергнуть предположения о том, что Робинсон, возможно, был «гройпером», прозвищем последователя Фуэнтеса, после того, как сообщения о гравировках на пулях пистолета предполагаемого убийцы привели к теоретизированию о его идеологии. «Гройперы» долгое время критиковали Кирка и троллили выступавших на его мероприятиях, потому что считали его слишком политически умеренным.
В то время как Фуэнтес утверждал в своем посте в социальных сетях, что его и его последователей «в настоящее время обвиняют в убийстве Чарли Кирка», он также сказал в потоковом видео: «Я молю Бога, чтобы больше не было насилия».
«Обращаюсь ко всем моим последователям: если вы возьмете в руки оружие, я отрекусь от вас», — сказал Фуэнтес. «Я отрекаюсь от вас самым решительным образом».