В Ленинградской области из-за схода вагонов отменили семь электричек

В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях.
«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская», — говорится в Telegram-канале компании.
Также изменен маршрут поездов «Ласточка» № 810 Псков — Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург — Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа.
Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская — Луга.