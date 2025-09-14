В Ленинградской области из-за схода вагонов отменили семь электричек

В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях.