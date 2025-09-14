Ричмонд
В Ленинградской области из-за схода вагонов отменили семь электричек

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Источник: © РИА Новости

В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях.

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская», — говорится в Telegram-канале компании.

Также изменен маршрут поездов «Ласточка» № 810 Псков — Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург — Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа.

Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская — Луга.