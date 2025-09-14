«Адмирал Головко» атаковал условного противника в Баренцевом море ракетой «Циркон»

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации во избежание инцидентов. Участие в совместном стратегическом учении приняли корабли и авиация Северного флота, которые отработали взаимодействие при нанесении удара по морским целям. Учения «Запад-2025» проходят на севере России с привлечением различных родов войск и носят оборонительный характер и проводятся на фоне активации и милитаризации европейских стран.