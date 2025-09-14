Ричмонд
«Адмирал Головко» атаковал условного противника в Баренцевом море ракетой «Циркон»

Экипаж фрегата «Адмирал Головко» Северного флота провел практический пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Баренцевом море в рамках совместного стратегического учения «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Цель фрегата «Адмирал Головко» была уничтожена.

В Минобороны отметили, что стрельба ракетой «Циркон» проходила при поддержке дальнего противолодочного самолета Ту-142 смешанного авиационного корпуса. Самолет обеспечивал выдачу целеуказания на командный пункт группировки разнородных ударных сил Северного флота. «По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием», — подчеркнули в telegram-канале Министерства обороны РФ.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации во избежание инцидентов. Участие в совместном стратегическом учении приняли корабли и авиация Северного флота, которые отработали взаимодействие при нанесении удара по морским целям. Учения «Запад-2025» проходят на севере России с привлечением различных родов войск и носят оборонительный характер и проводятся на фоне активации и милитаризации европейских стран.

Ранее западные СМИ и эксперты неоднократно отмечали, что оснащение российских кораблей и подлодок, включая фрегаты и субмарины класса «Ясень», гиперзвуковыми ракетами «Циркон» значительно усиливает возможности ВМФ РФ и меняет баланс сил в Арктике и Атлантике. В августе 2025 года на фоне активности российских подлодок страны НАТО усилили противолодочный контроль в регионе, опасаясь угрозы для своих авианосных группировок.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
