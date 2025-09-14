Подростки избили взрослого мужчину в подмосковном Пушкино

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 22.00 на пересечении улиц Некрасова и Тургенева. После словесного конфликта несколько подростков начали избивать мужчину 47 лет от роду. Они сломали прохожему нос. Пострадавший был вынужден обратиться в больницу. Как сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, семь участников инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались местные жители в возрасте от 16 до 19 лет.