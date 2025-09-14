Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клычков сообщил о смерти росгвардейца, пострадавшего при взрыве под Орлом

Клычков отметил, что власти Орловской области окажут помощь семьям погибших при взрыве на ж/д путях.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудник Росгвардии, пострадавший при подрыве железнодорожных путей в Орловской области, скончался в больнице. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.

Как известно, инцидент со взрывом в Орловской области произошел в субботу, 13 сентября. Тогда Клычков сообщил, что на железнодорожных путях были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли два человека. Еще один пострадал. Последний вскоре оказался в больнице.

Однако теперь Клычков сообщил, что спасти пострадавшего не удалось. Несмотря на усилия медиков, он все же скончался.

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец», — написал Клычков.

Он также добавил, что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, в конце августа Орловская область также подверглась атаке беспилотников ВСУ. Тогда из-за произошедшего оказался ранен один человек. Также была повреждена инфраструктура региона. Повреждения получили сразу четыре здания.