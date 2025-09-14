Клычков сообщил о смерти росгвардейца, пострадавшего при взрыве под Орлом

Как известно, инцидент со взрывом в Орловской области произошел в субботу, 13 сентября. Тогда Клычков сообщил, что на железнодорожных путях были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли два человека. Еще один пострадал. Последний вскоре оказался в больнице.