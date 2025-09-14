Магнитная буря 15 сентября 2025: прогноз по часам и как пережить шторм

Неделя начнется сильной магнитной бури.
Магнитное поле Земли продолжает штормить в сентябре 2025 г. 15 сентября ждет очередной неспокойный день, и это лишь часть космической активности месяца. Будет ли магнитная буря 15 сентября 2025, что прогнозируют ученые, и чего ждать до конца сентября — читайте в материале URA.RU.
Солнечная активность в сентябре 2025.
Середина сентября 2025 года выдалась жаркой на геомагнитную активность. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщают: на звезде появилась огромная корональная дыра, которая гонит к Земле мощный поток солнечного ветра. Этот «космический ветер» будет бушевать около шести дней. Его скорость сейчас около 400 км/с, но к 14−15 сентября разгонится до 500−600 км/с, а 16 сентября может выдать рекордные 700 км/с.
При этом за первые десять дней месяца уже случилось три магнитные бури — это в десять раз чаще, чем в августе. Даже слабые возмущения заставляют магнитосферу Земли «нервничать», но пока бурь высокого уровня (четвертого или пятого) не ждут.
13 сентября в 08:03 по Москве на Солнце случилась вспышка класса C1.1 — не слишком мощная, но заметная. Она длилась 16 минут и была вполне обычным явлением для солнечной поверхности. Заметные возмущения начались 14 сентября: корональные дыры создают своего рода «качели», давление на магнитное поле то растет, то падает, из-за чего прогнозы пестрят красными, зелеными и желтыми зонами. Но бурь выше уровня G2 пока не предвидится.
Прогноз магнитных бурь на 15 сентября.
Геомагнитная активность 15 сентября начнется с отголосков предыдущего дня. В полночь магнитосфера будет слегка возбужденной — 3 балла по шкале Kp (зеленый уровень, ничего серьезного). Но уже к 6 утра ситуация начнет накаляться: индекс вырастет до 4 баллов, а после 6:00 утра и вовсе скакнет до 5 баллов — это красный уровень, магнитная буря уровня G1, а местами даже ближе к G2.
Эта буря будет бушевать с 6:00 до 12:00 дня. Затем активность пойдет на спад: с 4 баллов к вечеру она снизится до 3. Но к полуночи 16 сентября магнитосфера снова «взбодрится» — стоит ждать 4 балла и оранжевый уровень, что ученые называют возбужденной магнитосферой.
Вероятность событий на 15 сентября:
Магнитная буря — 56%;Возбужденная геомагнитная обстановка — 35%;Спокойная магнитосфера без возмущений — 9%.
Ключевые показатели:
Индекс Ap (показатель геомагнитной активности за сутки) составит 20. Для сравнения: в спокойные дни Ap обычно держится на уровне 5−10, так что 20 — это заметно выше нормы, но не экстремально. Индекс 10.7 (показатель солнечной активности, связанный с радиоизлучением Солнца) достигнет 130. Это тоже выше среднего, что говорит о повышенной солнечной активности.
Атмосферное давление 15 сентября.
Атмосферное давление 15 сентября в двух столицах будет разным:
Санкт-Петербург: 762 мм рт. ст. (выше нормы, которая составляет около 760 мм рт. ст., что может ощущаться метеочувствительными людьми как легкий дискомфорт).Москва: 757 мм рт. ст. (чуть ниже нормы, что тоже может повлиять на самочувствие, особенно у тех, кто реагирует на перепады давления).
Прогноз до конца сентября.
16 сентября магнитосфера останется неспокойной: ученые прогнозируют оранжевый уровень и 4 балла по шкале Kp. Это значит, что геомагнитная обстановка будет возбужденной, но до серьезных бурь дело не дойдет.
В оставшиеся дни сентября, согласно предварительным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ситуация стабилизируется, но спокойной ее не назовешь. Геомагнитная активность будет держаться на уровне выше среднего — в основном 3 балла, иногда опускаясь до 2. Это все равно выше обычных показателей, когда магнитосфера «спит» на 1−2 баллах. Больших геомагнитных бурь до конца месяца не предвидится, но мелкие возмущения будут держать Землю в тонусе.
Ученые подчеркивают: точный прогноз магнитной активности возможен только на 2−3 дня вперед. Ситуация может измениться за считанные часы, так что стоит следить за обновлениями.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Что такое магнитные бури и как они возникают.
Магнитные бури, или геомагнитные бури, — это нарушения в магнитосфере Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца — достигает нашей планеты и взаимодействует с ее магнитным полем. Основные причины магнитных бурь — солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME), которые выбрасывают в космос огромные облака плазмы. Эти частицы, двигаясь со скоростью до миллионов километров в час, сталкиваются с магнитосферой, вызывая ее сжатие и колебания, что и приводит к геомагнитным бурям.
Все начинается с процессов ядерного синтеза в ядре Солнца, где выделяется колоссальная энергия. Во время пиков солнечной активности, которые происходят примерно каждые 11 лет, на Солнце появляются пятна, вспышки и корональные дыры. Эти явления усиливают солнечный ветер, который, достигая Земли через 1−3 дня, провоцирует магнитные бури. Их интенсивность измеряется по шкале Kp (от 0 до 9) и классифицируется от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная). Геомагнитные бури могут влиять на спутники, энергосистемы и радиосвязь, а также вызывать яркие полярные сияния. Понимание причин магнитных бурь помогает ученым прогнозировать их и защищать технологии. Если вы ищете информацию о магнитных бурях в сентябре 2025, знайте: это естественный процесс, связанный с солнечной активностью и магнитосферой Земли.
Как защититься от магнитных бурь.
Ученые до сих пор не доказали, что магнитные бури напрямую влияют на здоровье человека — исследования не подтверждают связь между геомагнитной активностью и самочувствием. Тем не менее, многие метеозависимые люди жалуются на головные боли, усталость и перепады настроения в дни магнитных бурь. Если вы чувствительны к таким явлениям, вот несколько простых советов, как пережить магнитную бурю:
Пейте больше воды, чтобы поддерживать гидратацию и баланс в организме. Избегайте стрессов: попробуйте йогу, медитацию или прогулки на свежем воздухе. Соблюдайте режим дня: полноценный сон и легкая пища помогут организму справляться с нагрузкой. Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять давление за три дня до и после магнитной бури, чтобы вовремя заметить изменения и обратиться к врачу. Ограничьте кофеин и алкоголь — они могут усилить нагрузку на сердце.
Эти рекомендации общие. Если самочувствие ухудшается, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Интересные факты о магнитных бурях.
Изучение геомагнетизма началось более 400 лет назад, а сами бури как явление описали около 210 лет назад. Самая мощная зарегистрированная буря — Каррингтонская 1859 года — привела к сбоям в телеграфных системах, а северные сияния наблюдали даже на Карибах. В 1921 году другая сильная буря вызвала пожары на телеграфных станциях и сбои в радиосвязи по всему миру.
Геомагнитные бури чаще происходят во время солнечного максимума — пика 11-летнего цикла Солнца, когда на звезде больше пятен. Например, буря мая 2024 года стала самой мощной за 20 лет, повлияв на спутники и энергосистемы, но подарила миру яркие полярные сияния. Бури вызывают эти сияния: заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с газами в атмосфере, создавая цветное свечение.