Магнитная буря 15 сентября 2025: прогноз по часам и как пережить шторм

Все начинается с процессов ядерного синтеза в ядре Солнца, где выделяется колоссальная энергия. Во время пиков солнечной активности, которые происходят примерно каждые 11 лет, на Солнце появляются пятна, вспышки и корональные дыры. Эти явления усиливают солнечный ветер, который, достигая Земли через 1−3 дня, провоцирует магнитные бури. Их интенсивность измеряется по шкале Kp (от 0 до 9) и классифицируется от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная). Геомагнитные бури могут влиять на спутники, энергосистемы и радиосвязь, а также вызывать яркие полярные сияния. Понимание причин магнитных бурь помогает ученым прогнозировать их и защищать технологии. Если вы ищете информацию о магнитных бурях в сентябре 2025, знайте: это естественный процесс, связанный с солнечной активностью и магнитосферой Земли.