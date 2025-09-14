Короткое замыкание самоката вызвало пожар в жилом доме в Иркутской области

Сообщение о задымлении в подъезде поступило от жильцов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.
«Дознаватели ведомства предварительно установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электросамоката», — пишут в МЧС.
До прибытия спасателей 15 человек самостоятельно покинули здание. Специалисты МЧС с использованием специального оборудования эвакуировали еще шестерых человек через лестничные пролеты.
Огнеборцы проникли в квартиру через окно и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происхождения выясняются.