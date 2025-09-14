Полиция задержала омича в Новосибирской области по подозрению в убийстве

Сотрудники Управления уголовного розыска областного УМВД России совместно с новосибирскими коллегами по «горячим» следам задержали 23-летнего жителя Омска по подозрению в убийстве. Фигурант уже в день обнаружения тела убитого успел уехать в Новосибирскую область.
Как уточнила пресс-служба УМВД, сообщение в полицию поступило днем. В частном доме в Ленинском округе обнаружили тело 31-летнего мужчины. На место происшествия немедленно прибыли оперативники.
«Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области», — уточнила пресс-служба ведомства.
У подозреваемого изъяли незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и 5 патронов. По его словам, он приобрел оружие в даркнете.
СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Фигурант доставлен в Омск и заключен под арест.
