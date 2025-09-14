Мошенники украли у 89-летнего нижегородца более 1 млн рублей

По информации ведомства, на домашний телефон нижегородца поступали звонки от якобы представителей компании по замене домофонов, затем от сотрудников военной прокуратуры, надзорных органов и юристов. За два дня мошенники убедили нижегородца, что его сбережения находятся под угрозой и предложили ему их задекларировать, чтобы сохранить их в безопасности.