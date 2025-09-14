Мошенники украли у 89-летнего нижегородца более 1 млн рублей

Мошенники украли у 89-летнего пенсионера из Нижнего Новгорода более 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации ведомства, на домашний телефон нижегородца поступали звонки от якобы представителей компании по замене домофонов, затем от сотрудников военной прокуратуры, надзорных органов и юристов. За два дня мошенники убедили нижегородца, что его сбережения находятся под угрозой и предложили ему их задекларировать, чтобы сохранить их в безопасности.
Мужчина поверил мошенникам, после чего ему передали конверт с двумя декларациями. Пенсионеру дали указание о том, что в ближайшее время придет мужчина, которому нужно передать деньги. Через час пенсионер передал мужчине деньги, которые он положил в коробку из-под телефона, а затем в коробку с пылесосом. Сумма ущерба составила 1 055 000 рублей.
В полиции по данному происшествию завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.