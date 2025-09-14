Карантин по бешенству введен в двух селах Новосибирской области

В двух селах Новосибирской области — Улыбино Искитимского района и Ивановка Баганского района — введен карантин по бешенству после выявления случаев заболевания в личных подсобных хозяйствах. Информация об этом появилась в официальном постановлении регионального правительства.
«Установить с 12 сентября по 10 ноября ограничительные мероприятия по бешенству», — указано в документах правительства Новосибирской области.
Эпизоотические очаги были обнаружены на улице Заречной в Улыбино и улице Озерной в Ивановке.
На время карантина запрещены перевозка и любые манипуляции с восприимчивыми к вирусу животными, а также проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с их перемещением и скоплением.
С начала 2025 года в регионе зарегистрировано уже 20 случаев бешенства, преимущественно у диких лисиц и сельскохозяйственных животных.