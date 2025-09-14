В Тукаевском районе на трассе М-12 в ДТП погиб ребенок

Вечером 13 сентября в Тукаевском районе произошла смертельная авария, сообщает прокуратура Татарстана. Там на 1 024 километре трассе Ма-12 водитель автомобиля Opel не справился с управлением, съехал с дороги и на скорости врезался в столб.
В результате ДТП водитель, а также ехавшая с ним женщина с полуторогодовалой девочкой получили различные травмы. Пострадавших на попутных автомобилях доставили в ближайшую больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти девочку, она умерла.
«По факту этой аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В том числе и как соблюдались требования законодательства о безопасности дорожного движения», — рассказали в прокуратуре Татарстана.