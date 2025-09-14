20 автобусов поедут по маршруту Сиверская — Луга 1 из-за схода поездов с рельсов

— За информацией о фактическом движении поездов можно следить на станциях и вокзалах в пригородных билетных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный, работает круглосуточно), — сообщили в пресс-службе СЗППК.