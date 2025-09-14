Ричмонд
ВСУ атаковали несколько российских регионов

Дежурные средства противовоздушной обороны России утром 14 сентября отразили атаку украинских беспилотников сразу в трех регионах страны. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 08:00 до 08:30 мск были уничтожены пять вражеских беспилотников.

«С 08.00 до 08.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале Минобороны. Три беспилотника уничтожены над территорией Курской области, еще по одному над Рязанской и Нижегородской областями.

Ранее телеканал RT писал о 12 уничтоженных над Смоленской областью БПЛА в ночь на 14 сентября. Всего за ночь было уничтожено 80 вражеских летательных аппаратов.

