Машина съехала в болото: в Челябинской области в ДТП погибла 13-летняя девочка

По предварительным данным, около 21:00 часов 42-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» двигался по дороге и на изгибе вправо не справился с управлением. Машина съехала влево в болото и опрокинулась. В салоне находилась 13-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.