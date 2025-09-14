Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина съехала в болото: в Челябинской области в ДТП погибла 13-летняя девочка

Вечером 13 сентября на автодороге «Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой» в Красноармейском районе Челябинской области произошла авария. Машина съехала с дороги и опрокинулась в болото. В результате погиб ребёнок, сообщили в ГАИ региона.

Источник: ГАИ Челябинской области

По предварительным данным, около 21:00 часов 42-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» двигался по дороге и на изгибе вправо не справился с управлением. Машина съехала влево в болото и опрокинулась. В салоне находилась 13-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Накануне в Челябинске столкнулись автомобиль Honda и мотоцикл BMW. В результате ДТП травмы получил 54-летний мотоциклист.