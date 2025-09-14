Ричмонд
Прокуратура Владивостока проводит проверку из-за массовой драки подростков

Надзорное ведомство даст оценку условиям жизни и воспитания участников конфликта.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту массовой драки с участием несовершеннолетних, которая произошла в вечернее время 13 сентября в районе улицы Днепровской, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно официальному сообщению, надзорное ведомство в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проводимой проверки взяты на особый контроль прокуратуры.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, личности участников конфликта, а также иные факты противоправных действий подростков.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей-участников конфликта.