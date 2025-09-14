Ричмонд
Посол России рассказал о реакции Киева на предложения по переговорам

Украина до сих пор не предоставила ответа на предложения России по продолжению переговорного процесса в Стамбуле. Об этом рассказал завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.

Киев не отвечает на предложения России, заявил Ерхов.

«Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа», — передает слова Ерхова газета Hurriyet. Он добавил, что Москва высоко ценит потенциал площадки в Стамбуле, где ранее уже проводились три раунда переговоров с достижением определенных договоренностей по гуманитарным вопросам.

Российская сторона предложила повысить уровень делегаций и создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера. По выражению Ерхова, «мяч не на стороне Москвы», и дальнейшая судьба переговорной платформы в Стамбуле теперь зависит от позиции украинской стороны.