Посол России рассказал о реакции Киева на предложения по переговорам

Киев не отвечает на предложения России, заявил Ерхов.
Украина до сих пор не предоставила ответа на предложения России по продолжению переговорного процесса в Стамбуле. Об этом рассказал завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.
«Прошло более месяца, но от Украины пока нет ответа», — передает слова Ерхова газета Hurriyet. Он добавил, что Москва высоко ценит потенциал площадки в Стамбуле, где ранее уже проводились три раунда переговоров с достижением определенных договоренностей по гуманитарным вопросам.
Российская сторона предложила повысить уровень делегаций и создать три рабочие группы для обсуждения конкретных вопросов политического, военного и гуманитарного характера. По выражению Ерхова, «мяч не на стороне Москвы», и дальнейшая судьба переговорной платформы в Стамбуле теперь зависит от позиции украинской стороны.