В Саранске приостановлена работа аэропорта

В аэропорту Саранска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В аэропорту Саранска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.», — говорится в сообщении в telegram-канале Росавиации. Ограничения нацелены на обеспечение безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.», — говорится в сообщении в telegram-канале Росавиации. Ограничения нацелены на обеспечение безопасности полетов.

Ранее такие же ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, о чем сообщал телеканал RT. Также были сняты ограничения в петербургском аэропорту Пулково.