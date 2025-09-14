Репрессии полным ходом: обвиненного в коррупции оппозиционного мэра задержали в мегаполисе

Мэр в Турции задержан по делу о коррупции, в то время как оппозиция сталкивается с репрессиями. Хасан Мутлу стал жертвой одного из десятков прошедших в Стамбуле рейдов, которые СМИ называют последним шагом в волне арестов мэров от оппозиционной партии.
Турецкие власти задержали мэра одного из районов Стамбула в субботу вместе с 47 чиновниками в рамках расследования коррупции, продолжая репрессии против главной оппозиционной партии страны, пишет The Guardian.
Хасан Мутлу, мэр стамбульского района Байрампаша, был взят под стражу рано утром в субботу по обвинению во взяточничестве, растрате, мошенничестве и подтасовке результатов торгов со стороны муниципалитета, сообщает государственная телекомпания TRT Haber.
Сообщается, что полиция Стамбула провела обыски в 72 местах, изъяв документы и задержав Мутлу и нескольких его заместителей.
Мутлу опроверг обвинения в социальных сетях, написав: «Я служил только Байрампаше и вам, мои уважаемые сограждане… То, что произошло, состоит из политических операций и необоснованной клеветы».
Как отмечает The Guardian, Хасан Мутлу является последним в ряду более чем дюжины мэров от Народно-республиканской партии (НРП), а также сотен чиновников, которые были арестованы в последние месяцы по обвинению в коррупции, включая мэра Стамбула и лидера НРП Экрема Имамоглу.
Экрем Имамоглу, который считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был арестован и заключен под стражу в марте, что вызвало массовые протесты в Турции, напоминает The Guardian.
В пятницу он предстал перед судом по обвинению в подделке своего университетского диплома, следующее слушание назначено на октябрь. Обвинение добивается тюремного заключения сроком до восьми лет и девяти месяцев и запрета на политическую деятельность.
Представители оппозиционной НРП заявляют, что аресты являются частью правительственных репрессий, направленных на ослабление оппозиции и расчистку пути для того, чтобы Эрдоган смог продержаться у власти еще пять лет на следующих выборах в 2028 году — или раньше, если будут назначены досрочные выборы. Правительство отрицает эти претензии и заявляет, что суды Турции независимы.
Оппозиция добилась огромных успехов на местных выборах в прошлом году, сохранив за собой ключевые города, такие как Стамбул и Анкара, а также вторглась во многие опорные пункты партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, напоминает The Guardian.
В ключевом деле, которое должно быть рассмотрено в Анкаре в понедельник, гражданский суд примет решение о том, отменять ли решения съезда НРП в 2023 году, решение, которое может изменить руководство партии, потенциально вызвав внутренний хаос и ослабив партию в преддверии выборов.