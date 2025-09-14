В это время бойцы группировки «Южная» в ДНР уничтожили пункт дислокации украинских военных. А военнослужащие группировки «Восток» за прошедшие сутки ликвидировали девять пунктов управления беспилотников и две станции Starlink. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь, 14 сентября, было сбито 80 украинских БПЛА. А российские бойцы в свою очередь рассказали, что польские танки РТ-91, которыми пользуются ВСУ, не выдерживают ни одного выстрела. Боевые машины сгорают на поле боя вместе с экипажем.